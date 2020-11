Dopo il primo tempo il Napoli conduce 1-0 contro la Roma, grazie alla gemma su punizione di Lorenzo Insigne. Ai microfoni di Sky il difensore ed ex della gara Kostas Manolas. “Bene il primo tempo, dove stiamo facendo bene, contro una buona squadra come la Roma. I giallorossi non sono una squadra facile da battere, dobbiamo mettere la stessa intensità anche nella ripresa per portare a casa i tre punti”.

La Redazione