[Formazioni] Napoli-Roma, Ospina in vantaggio su Meret. Due recuperi in difesa per Fonseca

Ieri mattina, nel corso dell’allenamento, è arrivata la buona notizia per Gattuso, Ospina è completamente recuperato in porta, favorito su Meret. Per il resto tornano in difesa Manolas al centro e Mario Rui a sinistra. Il ballottaggio della vigilia è Zielinski-Elmas come trequartista, il polacco sembra in vantaggio sul macedone. Ancora out Osimhen. La Roma invece non avrà Smalling infortunato e per positività Fazio e Kumbulla. Recuperano invece Ibanez e Mancini. In attacco spazio a Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport