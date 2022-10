ESCLUSIVA – C. D’Ulisse (d.t. Totti Soccer school): “Maradona? Ringrazio Dio per avermi fatto vedere le sue gesta”

A Napoli, ma non solo, non si sono spenti gli echi della morte di Maradona, che ha lasciato a tutti, un vuoto incolmabile. Le gesta in campo ma anche il suo carisma, sono state ricordate dai campioni dello sport e non solo. Di questo, ma anche della sfida di questa sera al San Paolo Napoli-Roma, ilnapolionline.com ha intervistato il direttore tecnico della Totti Soccer school Claudio D’Ulisse.

In queste ore tutto il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Un tuo ricordo personale. “Diego Armando Maradona è stata per tutti noi un’icona, un modello ed un esempio per tutti. Sono ore davvero commoventi per tutti noi e non potremo mai dimenticare le sue gesta. Lui è stato un simbolo non solo per Napoli, ma per il mondo intero e io ringrazierò Dio per avermi dato la possibilità di vedere le sue gesta in campo”.

Ti vorrei chiedere di Francesco Totti, per voi romani cosa rappresenta, oltre che un campione immenso? “Totti per noi tifosi della Roma, è stato motivo di vanto. Lui era il capitano, nato qui e con i colori giallorossi nel cuore, davvero una persona splendida. Io che sono il direttore tecnico della scuola calcio della sua famiglia, mi sento davvero onorato di farne parte. Francesco Totti è un simbolo, come per voi lo è stato Maradona, quindi per certi versi ci accomuna la fortuna di avere due che amano, o come nel caso di Diego, che hanno difeso la vostra città”.

Per Roma sono state settimane difficili, vista la scomparsa di Gigi Proietti. Un aggettivo per definirlo. “La città è rimasta colpita dalla sua morte. Lui è stato un grande artista, poliedrico e che ha reso tutti noi romani, ma non solo, davvero orgogliosi di lui. Un aggettivo? Direi inarrivabile”.

Passiamo alla squadra della Roma, dopo un anno mister Fonseca ha ridato un gioco ed una mentalità di squadra. Cosa ne pensi in merito? “Io considero mister Paulo Fonseca, una persona intelligente, a livello personale, ma anche tatticamente. Dopo un anno è riuscito a dare un gioco ed una mentalità vincente, facendo autocritica nei momenti difficili e cambiando modulo. Ora la squadra sta percorrendo la strada giusta e mi auguro che possa proseguire su questa strada”.

Invece cosa pensi di mister Gennaro Gattuso del Napoli. Pregi e difetti della compagine azzurra. “Io ho una grande stima di Gattuso, è stato un calciatore combattente e come allenatore ha un grande carisma. Sta facendo molto bene a Napoli, ridando senso di compattezza alla squadra. Il punto di forza è l’attacco, mentre il limite forse è una panchina non adeguata alle prime posizioni della classifica”.

Questa sera al San Paolo, a breve stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Roma. Che gara ti aspetti? “Mi aspetto una partita molto bella ed incerta, sono due squadre che giocano a viso aperto e che hanno i calciatori per poter fare la differenza. Il Napoli rispetto a noi potrebbe avere la motivazione di giocare una grande partita per dedicarla a Maradona. La Roma mi auguro che prosegua sulla strada che sta percorrendo, ovviamente da tifoso giallorosso mi auguro che possa fare il colpaccio, però mi aspetto una partita davvero avvincente”

Intervista a cura di Alessandro Sacco

