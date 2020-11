Difesa – Dopo il Rijeka, il ritorno di Manolas e Mario Rui

Dopo la serata di Europa League, contro la Roma, nella difesa azzurra tornano titolari Manolas e Mario Rui, il difensore greco sarà il centrale in coppia con Koulibaly e toccherà soprattutto a lui andare a contrastare Dzeko nel gioco aereo, il portoghese troverà dal suo lato Pedro un avversario pericolosissimo soprattutto nel dribbling. Avversario scomodo anche per Di Lorenzo dall’altro lato, sulla sua fascia infatti agirà Mkhitaryan, il bomber giallorosso in campionato con cinque reti (un gol lo ha messo a segno anche in Europa League nel match d’andata contro il Cluj all’Olimpico). Ancora titolare Koulibaly, l’unico azzurro finora schierato sempre dal primo minuto sia in campionato che in Europa: il difensore senegalese è atteso anche lui al riscatto dopo la prova sotto tono contro il Milan, match in cui Ibrahimoivc ha segnato una doppietta. Tutti negativi al Covid 19 i tamponi effettuati ieri mattina al gruppo squadra, azzurri ieri sera in ritiro all’hotel Palazzo Caracciolo.

Il Mattino