Ci fu una lite tra Maradona e il dott Luque? Si indaga

È il Clarin a spiegare quali sono i quesiti a cui i magistrati vogliono una risposta. Perché stato dimesso così rapidamente dopo il suo intervento alla testa? Il ricovero domiciliare era appropriato? È stato ben controllato? Come è stato medicato? C’è qualche tipo di responsabilità nel suo medico Luque? E quanta responsabilità aveva lo stesso Maradona? Riusciva a decidere? Luque non è stato chiamato dai giudici in qualità di testimone perché è tra quelli – dicono i media argentini – che rischia di essere indagato. Secondo i media argentini nei giorni precedenti il decesso, il medico Luque avrebbe avuto una discussione con Maradona (parlano di una spinta). Verranno chiamate come testimoni anche Claudia Villafane e le sue tre figlie Dalma, Gianinna e Jana. P. Taormina (Il Mattino)