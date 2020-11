Zoff: “Maradona era un artista. Ecco cosa faceva in allenamento…”

In un intervista al La Repubblica, l’ex portiere Dino Zoff, ha rilasciato alcune dichiarazioni Ecco le sue parole: “Maradona era il più grande di tutti i tempi, il più memorabile artista. Io li amo, gli artisti. E li ho sempre invidiati perché sanno creare. Sa, io sono un portiere e il mio lavoro è parare la creatività degli altri, solo questo. Mai mi sono permesso di giudicarlo perché l’arte è prepotenza, illumina ogni cosa. Un artista non si comporta come i comuni mortali. Diego è stato il più speciale fenomeno che io abbia mai visto su un campo di pallone. Cos’era Diego per un portiere? Quasi sempre un problema insolubile. Me lo raccontava il mio amico Luciano Castellini, che di Diego fu compagno al Napoli. Mi diceva: Maradona in allenamento arriva al limite dell’area palleggiando di testa, poi lancia il pallone più in alto e quando ricade lo colpisce con la spalla e lo tira in porta, e tu lo devi parare perché è un tiro vero, teso e angolato, solo che è di spalla, mica di piede o di testa”.