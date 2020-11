Verso Napoli-Roma:le chiavi del match di domani sera al San Paolo!

LA FILOSOFIA DI GIOCO

Una filosofia di gioco simile, un calcio propositivo fatto di possesso palla e di verticalizzazioni per gli attaccanti e con il pressing da variare in zone più alte del campo oppure più basso a seconda dei momenti e delle situazioni della partita: saranno queste le chiavi del match di domani sera al San Paolo, come lo sono state nell’ultimo confronto tra i due allenatori. Napoli e Roma arriveranno entrambe dall’impegno di Europa League di giovedì: gli azzurri hanno superato in casa il Rijeka, i giallorossi hanno vinto in trasferta contro il Cluj, in Romania, impegno quindi più dispendioso per il viaggio e il ritorno in nottata della squadra a Roma. Gli azzurri devono riscattare la sconfitta contro il Milan, a differenza dei giallorossi che sono reduci dalla vittoria e hanno tre punti in più in classifica e domenica scorsa hanno vinto in maniera netta contro il Parma.

Il Mattino