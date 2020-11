Ultime Castel Volturno – Prosegue il lavoro in palestra per Osimhen

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina a Castel Volturno, in vista della sfida di domani sera allo stadio San Paolo contro la Roma, fischio d’inizio alle ore 20,45. La squadra ha iniziato con l’attivazione in palestra, a seguire seduta sul campo 2, il gruppo si è esercitata con “mani e piedi” e torello. Chiusura con esercitazione tattica. Terapie in palestra e poi in campo per Osimhen.

Fonte: sscnapoli.it