SKY – Ore decisive per valutare le condizioni dei difensori e di Dzeko. Programma della Roma in vista di Napoli

La Roma si prepara a Trigoria in vista della trasferta di domani a Napoli, sfida valevole per la nona giornata di campionato. Il collega di Sky Paolo Assogna aggiorna sul momento della squadra di Fonseca. “Al San Paolo è stata l’ultima sconfitta in campionato occasione per dare un segnale forte, oltre che conferme del momento. Questa squadra ha dimostrato che con o senza i migliori se la gioca al meglio, passando il turno con due turni di anticipo. Dzeko? Si valuterà se farlo scendere in campo dal primo minuto, dopo le settimane di Covid-19. Stesso discorso vale per i difensori che non sono al 100% come: Smalling, Ibanez e Mancini”. La Roma partirà domani mattina con il Freccia Rossa e poi alloggerà al centro della città Palazzo Caracciolo.

Fonte: Il Mattino e Sky Sport 24