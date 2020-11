Serie A – Resta da sciogliere il nodo del laboratorio di analisi a cui affidarsi

IN ASSEMBLEA

Tale Authority sarebbe il riferimento per ogni necessità in tema di Covid e avrebbe il compito di standardizzare le procedure. Tenendo aperto il canale di comunicazione con le Asl. Evidentemente, verrebbe coinvolta direttamente anche per la centralizzazione dei tamponi. Come premesso, la strada è stata imboccata, al netto di un Lotito che chiede maggiore flessibilità nell’interpretazione delle analisi.

Servirà comunque un’Assemblea per inserire le chiavi e avviare la macchina. Il nodo ancora da sciogliere, peraltro, resta quello della scelta del laboratorio a cui affidarsi. Negli uffici di via Rosellini sono arrivati 4-5 preventivi, redatti in base alle indicazioni fornite. Nei prossimi giorni verranno esaminati da un’apposita commissione, le cui valutazioni saranno poi portate nella prima Assemblea utile.

Non potrà essere già la prossima settimana. Ma la speranza è che non si vada oltre quella successiva, cosicché il nuovo iter possa essere operativo per il week end del 12-13 dicembre. Intanto, il Consiglio ha deciso di prolungare lo stop del campionato Primavera almeno fino al prossimo 10 gennaio. Fonte: CdS