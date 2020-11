Serie A/Benevento-Juventus 1-1(1T): I sanniti raggiungono il pari nel finale

BENEVENTO-JUVENTUS

I campioni d’Italia in carica dopo gl’impegno di Champions League si rituffano sul campionato, e ripartono da Benevento. I campani in fiducia dopo la vittoria nello scorso turno contro la Fiorentina, non semplice per gli uomini di Pirlo, senza Cristiano Ronaldo a cui è stato concesso un turno di riposo.

PRIMO TEMPO

Parte subito all’attacco la Juventus con Chiesa che si libera di Barba, mette palla al centro, ma sul rimpallo il sinistro di Dybala è intercettato dalla difesa sannita. Alla prima occasione buna Juventus in vantaggio. Sventagliata di Chiesa per Morata che punta Ionita, si sposta la palla sul sinistro e fa 0-1. Gran gol per il centravanti spagnolo. Al 26′ sinistro assist di Ramsey in area per Dybala, calcia con il sinistro e palla di poco a lato. Al 32′ buona combinazione Tra Rsbiot e Frabotta, che libera al tiro Ramsey, ma para Montipò con il piede. Al 47′ il Benevento sfiora il gol del pari con Schiattarella, ma è bravo Sxczesny a deviare in angolo. Dall’angolo arriva il pari del Benevento. Arthur devia il pallone in zona Letiziache da posizione defilata lascia partire un destro a volo e fa 1-1. Al termine dei 45′ Juventus in vantaggio 1-1.