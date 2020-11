Serie A 9°giornata,Sassuolo-Inter:Tre reti stendono gli uomini di De Zerbi!

Serie A 9°giornata,Sassuolo-Inter:

Ottimo avvio iniziale per l’Inter che trova subito il gol del vantaggio con Sanchez.L’attaccante cileno ,servito in area da Lautaro Martinez ,mette a sedere il portiere e porta in vantaggio i suoi.Ancora ospiti pericolosi ,stavolta con Lautaro che tira dal limite ma la palla esce di poco.Raddoppio neroazzurro .Vidal mette un pallone insidioso in mezzo all’area e la colpisce Chiriches che sfortunatamente la manda nella sua porta.Il Sassuolo si fa vedere con un tiro di Djuricic ,ma la conclusione va fuori.Ancora padroni di casa pericolosi ,stavolta con un tiro di Toljan ma Handanovic in tuffo nega il gol.Nella ripresa l’Inter cala il tris.Darmian serve Gagliardini che manda la palla all’angolino.Il Sassuolo non riesce ad impostare il gioco e gli uomini di Conte gestiscono il vantaggio.

Tabellino

4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (59′ Muldur), Chiriches (42′ Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (76′ Traoré); Berardi, Djuricic (59′ Obiang), Boga; Raspadori (76′ Schiappacasse). All. De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (92′ Hakimi), Barella (85′ Sensi), Gagliardini, Perisic (85′ Eriksen); Vidal; Lautaro Martinez (80′ Lukaku), Sanchez (80′ Young). All. Conte

Ammoniti: Locatelli (S), Rogerio (S), Lopez (S), Perisic (I)