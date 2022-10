RADIO CRC – Alessandro Sacco: “Maradona? La sua vita privata non è di competenza giornalistica, lui ha regalato sogni”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Un Sogno nel cuore”, condotto da Luca Cerchione e Floriana Messina, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Prima di iniziare ci tengo a dare un caloroso abbraccio a Diego Armando Maradona jr per il lutto che la colpito in questi giorni. Il modulo? Il Napoli a mio avviso nel corso della partita gioca in maniera diversa, ma mister Gattuso parte sempre con il 4-2-3-1 perchè era in testa dal ritiro di Castel di Sangro. Domenica contro la Roma secondo me giocherà Demme al posto dello squalificato Bakayoko. Contro il Rijeka bene Lozano quando è entrato, crescita nel corso della gara di Ghoulam a sinistra e di Zielinski fino al momento del cambio. I giallorossi sono una squadra che è in gran forma, ha nella solidità e nel gioco sulle fasce i suoi punti di forza. Il Napoli per ottenere un risultato positivo dovrà saper muovere i giocatori di Fonseca e sfruttare le occasioni che avrà. Maradona? Purtroppo spesso si giudicano i calciatori per quello che fanno fuori dal terreno di gioco, ma per me è sbagliato, perchè quella è la vita privata, non è di nostra competenza. Il Pibe de Oro è stato per Napoli e non solo un modello sociale ed ha regalato gioie immense, poi ha commesso errori come tutti noi essere umani, però non va assolutamente demonizzato”.

La Redazione