Politano, il più in forma: è l’ora di giocarsi il jolly

Matteo Politano, tra i più brillanti anche contro il Rijeka, lo aveva già dimostrato contro il Milan. L’ex interista è al top della condizione atletica, sta benissimo e ha sfruttato al meglio la settimana di sosta. Tonico, rapido, imprendibile negli uno contro uno, un jolly in più per Gattuso. Politano è tornato esterno destro giovedì sera: da lì può convergere verso il centro e tirare con il sinistro oppure guadagnare il fondo e crossare con il destro. E può farlo nel migliore dei modi sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Contro la Roma, però, per il turnover, potrebbe partire dalla panchina. Ed ha già dimostrato di sapere incidere anche entrando a gara in corso. L’anno scorso arrivò a gennaio, poi ci fu lo stop al campionato per l’emergenza coronavirus, in attacco non riuscì a trovare spazio con continuità. Ora ha l’obiettivo di vivere una stagione da protagonista. Il suo apporto sarà fondamentale in attacco in questo tour de force che attende il Napoli fino a Natale, ben otto match: due partite di Europa League e sei di campionato. E’ l’ora di giocarsi il jolly.

Fonte: Il Mattino