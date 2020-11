…Non era solo un tizio in mutande che inseguiva un pallone…

l’approfondimento: “Raccontato in tante canzoni. Da «Diego Armando Maradona» di Baccini, agli Stadio di «Doma il mare il mare doma». Santa Maradona dei Mano Negra. Manu Chao di «La vita tombola». «Si yo fuera Maradona/vivìria come él». I cantautori e la scomparsa di D10S. Commozione. E osservano l’amore di quella che è stata, è e sarà la “sua” Napoli. Claudio Baglioni: «Credevamo che certe ritualità si fossero estinte. Ed invece ritroviamo nel nostro mondo moderno forme di affetti, di amore che ci sorprendono. Andai a vederlo giocare contro la Lazio. Appena arrivato in Italia. Fece una discesa sul lato destro. Di una velocità mai vista. Così, quando ebbi l’onore di giocare con lui, a una partita della Nazionale cantanti, volevo fargli i miei complimenti. Ma lui fu velocissimo. Anche in quello. E li fece a me. Poi, però, giocò tutta la partita da solo. Si faceva passare la palla dal portiere e… via. I veri solisti sono così. Persone insolite e sole. Lui era più di un solista, però. Valeva un’intera squadra di campioni. Anche nelle sue cadute, nei momenti più dolenti e grotteschi. Se uno non cade tu non ti accorgi di come in alto sia volato».

A cura di Alessandro Cardito