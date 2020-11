Napoli/Roma: l’arma Zielinski sarà la mossa di Gattuso

Gattuso ha schierato Zielinski trequartista contro il Rijeka, l’esperimento ha funzionato e il polacco verrà riproposto contro la Roma, match in cui mancherà ancora da prima punta Osimhen: il polacco di fatto è un centrocampista in più che in fase difensiva si abbasserà sulla linea degli altri due che dovrebbero essere Fabian Ruiz e Demme. Con lui in campo, quindi, il sistema di gioco potrà variare tra 4-2-3-1 e 4-3-3 a secondo di dove si posizionerà Zielinski e cioè da vertice più alto o vertice più basso: la sua presenza potrà garantire maggiore equilibrio. Oggi a Castel Volturno le ultime verifiche nella rifinitura, resta in forte dubbio Ospina, anche se ieri il portiere colombiano ha cominciato a svolgere parte della seduta con il gruppo, poi gli azzurri in serata andranno in ritiro. R. Ventre (Il Mattino)