Murales Quartieri Spagnoli: la Roma renderà omaggio a Diego

Probabilmente, quella gigantografia (murales) di Diego Maradona che osserva, dall’ alto, Napoli ed i napoletani, diverrà l’ennesimo sito turistico della città. In questi giorni in molti hanno reso omaggio, proprio lì, al campione argentino-partenopeo. Farà così anche la Roma, domani. Prima della gara una delegazione della squadra giallorossa, ospite al San Paolo (ancora per poco), si recherà ai Quartieri Spagnoli. Si legge sul Corriere dello Sport: “Sarà invece un atto di cuore, di galanteria e rispetto infinito quello che la Roma consumerà alla vigilia della partita con il Napoli, in programma domani al (fu) Sa Paolo: una mini delegazione guidata da Bruno Conti, altro monumento del calcio, suo splendido rivale al Sarria nel 1982, porterà un mazzo di fiori ai piedi del murale dei Quartieri Spagnoli. Come ha fatto Mertens dopo il Rijeka, per intenderci. Una volta i due popoli di tifosi erano gemellati, mentre ora non scorre mica buon sangue: magari faranno pace nel nome di Maradona. E di un omaggio indimenticabile”.