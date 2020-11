Mertens contro la Roma, un gol da dedicare al “dies”

Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli, superando con i gol anche il mito Maradona, ma il belga si è sempre sentito a disagio accostato al campione argentino. “Chiedo scusa se qualche volta hanno accostato il mio nome al tuo. Quando ho saputo la notizia, sono rimasto malissimo, è un momento difficile per tutti. Però provo ad essere positivo, provo a ricordarlo per la sua gioia, allegria e il suo calcio”. Domani c’è la Roma, mai una partita come le altre in città, un avversario in grande forma, Mertens vuole segnare per dedicarlo al “dies”, magari anche un successo per il morale e per una dedica speciale. Maradona disse al record superato dal belga: “Sono contento per te, amico. Sono orgoglioso di te che hai battuto il mio record, così il Napoli sarà ancora più forte. Mi auguro che la tua squadra mi superi, così vincerà il terzo scudetto”. Erano parole da leader e Dries non vorrà deludere il suo primo grande fan. L’altra notte ha portato un mazzo di fiori ai Quartieri Spagnoli per omaggiarlo, come si fa con i grandi campioni che da lassù veglierà sul Napoli e sulla città.

Fonte: CdS