L’ultima sconfitta della Roma fu proprio al San Paolo!

L’ultimo a fermarlo fu proprio Gattuso: Fonseca con la Roma perse l’ultima partita al San Paolo il 5 luglio, quasi cinque mesi fa, una sfida risolta da un gioiello di Insigne, il gol del 2-1 del Napoli. Da allora sul campo il tecnico portoghese con i giallorossi sul campo non ha più perso (l’unico ko è stato quello a tavolino per 3-0 con il Verona nella prima giornata di questo campionato): otto partite della scorsa stagione e otto di questa attuale (solo il Milan in serie A ha la serie positiva più lunga con l’ultima sconfitta che risale all’8 marzo scorso per 2-1 contro il Genoa e cioè ben otto mesi fa).

Il Mattino