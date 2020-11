Liga – Bene l’Atletico col Valencia, stecca invece il Real con l’Alavés

Ore 14:00

Elche-Cadice 1-1 Boye (E) 38′, Alvaro (C) 55′

Ore 16:15

Valencia-Atletico Madrid 0-1 Lato (A) aut. 79′

Ore 18:30

Huesca-Siviglia 0-1 En Nesyri (S) 83′

Ore 21:00

Real Madrid-Alavés 1-2 L. Perez (A) 5′, Joselu (A) 49′, Casemiro (R) 86′

Elche-Cadice. La prima occasione arriva al 19′ col tentativo di Ponce a lato di pochissimo dal limite dell’area, al 38′ si sblocca il punteggio con la precisa rasoiata di Lucas Boye che dal limite non perdona chiudendo il primo tempo sull’1-0 per l’Elche. Nella ripresa arriva il pareggio ospite con l’incornata ravvicinata di Alvaro sul perfetto cross di Perea, al 70′ Fidel cerca il nuovo vantaggio per i padroni di casa con un missile alto di un soffio. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Valencia-Atletico Madrid. La prima occasione arriva al 9′ col tiro direttamente su punizione di Soler a lato di pochissimo, al 22′ Racic svetta più in alto di tutti e colpisce di testa ma Oblak si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa Lemar raccoglie un pallone vagante in area e calcia ma Domenech respinge in volo, al 79′ Lato nel tentativo di liberare l’area insacca nella propria porta per il vantaggio colchonero. Nel finale non arriva la replica valenciana così al triplice fischio Simeone aggancia la Real Sociedad.

Huesca-Siviglia. Primo brivido all’8′ col tiro a giro dal limite di Ocampos largo di pochissimo dai 20 metri, al 29′ Munir cerca gloria personale dai 20 metri ma la sua conclusione difetta in precisione. Nel finale di tempo non si sblocca la sfida così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa Munir ci riprova dai 25 metri ma il suo siluro sorvola la traversa non di molto, nel finale Ocampos serve En Nesyri che si coordina e insacca nell’angolino per l’1-0 che chiude i giochi.

Real Madrid-Alavés. Appena al 4′ l’arbitro assegna un rigore agli ospiti che lo specialista Lucas Perez trasforma con un diagonale a fil di palo, al 16′ Mariano svetta in area e di testa cerca il pareggio sfiorando il palo. Al 25′ Perez cerca la doppietta dall’interno dell’area ma Courtois si dimostra provvidenziale, nel finale id tempo Toni Kroos calcia da fuori cercando il pareggio ma Pacheco si supera in volo chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 per l’Alavés. Nella ripresa arriva il raddoppio col missile di Joselu che trafigge il portiere madridista, al 70′ Toni Kroos dai 20 metri calcia a giro cercando l’angolino basso ma Pacheco ancora una volta compie un miracolo in tuffo. Nel finale Casemiro accorcia le distanze con un rasoterra dopo un batti e ribatti in area così al triplice fischio la sfida termina 2-1 per l’Alavés.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Real Sociedad 23-Atletico Madrid 23**-Villarreal 19-Real Madrid 17*-Siviglia 16**-Cadice 15-Granada 14*-Elche 13**-Alavés 13-Athletic Bilbao 12*-Valencia 12-Getafe 12-Betis 12-Barcellona 11**-Osasuna 11*-Eibar 10-Valladolid 10-Levante 8*-Huesca 7-Celta Vigo 7

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri