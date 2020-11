La sfida incrociata tra Gattuso e Fonseca!

LA SFIDA INCROCIATA

Si rinnova, quindi, la sfida tra Gattuso e Fonseca, due tecnici che prediligono il gioco d’attacco: 19 le reti messe a segno dalla Roma, tre in più del Napoli. Decisivo per i giallorossi nelle ultime partite Mkitaryan e il tecnico portoghese al San Paolo potrà contare anche sul ritorno di Dzeko che è guarito dal coronavirus. Ringhio invece dovrà fare ancora a meno di Osimhen, che anche ieri ha svolto solo lavoro personalizzato in campo e in palestra, e riproporrà Mertens da centravanti che in questo ruolo è tornato al gol contro il Milan che gli mancava da quasi due mesi e cioè dalla sfida contro il Genoa.

Il Mattino