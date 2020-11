IFAB – Potrebbero rimanere i 5 cambi: Cosa gradita ai grandi club

LA FORMULA PER SEMPRE

L’emergenza dovuta al Covid-19 potrebbe lasciare un’eredità “gradita” al mondo del calcio. La regola che consente ad ogni squadra di poter effettuare cinque sostituzioni potrebbe resistere al Coronavirus, visto che ha trovato ampi consensi in tutto il mondo. Poter cambiare cinque elementi, praticamente poco meno di mezza squadra, piace, soprattutto ai club più “potenti”. Ma non solo. In un batter d’occhio sono aumentati i giocatori impiegati, prova ne sia la nostra serie A in queste prime otto giornate di campionato. Una manna per tutto il movimento, compresa la possibilità di poter inserire nelle rose anche elementi cresciuti nel proprio vivaio. Ecco perché i “cinque cambi” potrebbero continuare anche in futuro.

L’idea è stata lanciata nel corso dell’ultimo Football and Technical Advisory Panels dell’Ifab (presenti in videoconferenza anche Collina, Boss degli arbitri della Fifa con Busacca, e Rosetti, Gran Mogol dei direttori di gara europei), il seme è stato piantato. E potrebbe germogliare presto. Fonte: CdS