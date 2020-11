IFAB – Mantenere o non mantenere le 5 sostituzioni?

IFAB – La nuova regola (le 5 sostituzioni, ndr) era stata approvata e adottata dalle varie Federazioni alla fine del lockdown di marzo/aprile. La necessità, con i campionati che dovevano essere completati durante i mesi estivi, con condizioni climatiche sicuramente più estreme, era quella di garantire la salute dei giocatori, sottoposti a sforzi non previsti. L’idea alla base della novità quella di aggiungere due sostituzioni alle tre già previste, addirittura una in più in caso di supplementari.

Cinque (o sei) cambi da completarsi in tre slot (quelle durante l’intervallo non si contano), così da non incidere sullo svolgimento del gioco. L’Ifab, si sa, è sempre molto attenta all’appeal del calcio, alla sua spettacolarizzazione. E poter cambiare mezza squadra, dando nuova linfa o variando l’idea tattica in corso d’opera, ha trovato proseliti convinti. I grandi club hanno sicuramente il vantaggio di porte far entrare mezza squadra che sarebbe titolare in qualsiasi altra formazione, le piccole di sovvertire con la freschezza le sorti di un incontro. Fonte: CdS