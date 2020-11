Hugo Maradona: “Dolore straziante, vorrei stare lì, ed invece non posso partire”

Il fratello di Diego Maradona, Hugo non ha potuto raggiungere Buenos Aires per l’ultimo saluto, e ha scritto un mesaggio: “Ho provato ma non ci sono riuscito, questa maledetta pandemia non ci consente alcun tipo di spostamento”. Il fratellino che Diego si portava sempre dietro ai tempi del Napoli e che avrebbe voluto giocare al suo fianco ma dovette accontentarsi di qualche allenamento. Hugo prese la strada di Ascoli. Gli piace fare l’allenatore, anzi fa l’allenatore, ha iniziato dal basso, dai giovani, aspira a ben altro. Ma i tempi sono quelli che sono e i dilettanti se la passano male anche dalle nostre parti. «Non so che dire, provo un dolore straziante. Vorrei stare lì ed invece non posso partire». A Buenos Aires almeno per capire, per farsene una ragione, perché a migliaia di chilometri di distanza è tutto così buio, indecifrabile «Non so cosa sia potuto accadere, non me lo spiego. L’ultima volta che abbiamo parlato al telefono mi sembrava che stesse bene». Già, sembrava. Ma non era così, la fine si stava avvicinando. E il fratellino Hugo, come tutti, adesso vuole sapere cosa veramente è accaduto.. Fonte: Il Mattino.