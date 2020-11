Gaetano Letizia: “Il gol? Dedica a Diego Armando Maradona”

Dopo i primi 45 minuti allo stadio “C. Vigorito” di Benevento, risultato è di 1-1 tra i padroni di casa e la Juventus. Per i sanniti pareggio di Gaetano Letizia che è intervenuto ai microfoni di Sky. “Sono felicissimo per il gol che ho segnato, sono soddisfazioni per noi importanti, per i sacrifici che facciamo durante la settimana. Buona la prestazione nel primo tempo e nella ripresa dovremo entrare con il piglio giusto. La rete? Naturalmente la dedica è per Diego Armando Maradona, da napoletano sono ancora affranto per questo lutto che ci ha colpito”.

