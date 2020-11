(Formazioni) Napoli-Roma, Zielinski trequartista. Fonseca recupera Smalling

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, a breve sarà intitolato a Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Roma per la nona giornata. Per Gattuso, dovrà fare a meno ancora di Osimhen, diversi i cambi di formazione. In difesa Manolas e Mario Rui. A centrocampo mancherà lo squalificato Bakayoko, al suo posto Demme con Fabian Ruiz. Come trequartista giocherà Zielinski, Lozano e Insigne ai lati, Mertens prima punta. In casa giallorossa recuperi importanti in difesa, Smalling e Mancini, in attacco Mkhytaryan, Pedro e il recuperato Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport