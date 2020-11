Fabio Cannavaro propone: “Al minuto 10 di ogni gara si ricordi Maradona”

Dalla sua intervista rilasciata a Il Mattino, Fabio Cannavaro: «Io propongo che da oggi in poi per ricordare Maradona i tifosi dovranno, al minuto 10 di ogni gara, alzarsi in piedi, applaudire e intonare un coro, dedicargli la sua canzone, la sua colonna sonora napoletana O mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona, uè mammà innamorato son. Un modo unico per rendergli omaggio. Un modo per cui, da qui ai prossimi 100 anni, a ogni bambino che andrà a vedere una partita del Napoli dovrà essere detto: lui era il calciatore più forte al mondo di tutti i tempi. E ha giocato e vinto con il Napoli». Fabio Cannavaro, campione del mondo del 2006 e ultimo Pallone d’oro italiano, è a Doha per la Champions d’Asia. Sogna che questa sua iniziativa venga accolta dai tifosi, delle curve e degli altri settori.

Cannavaro, solo a pensarci viene la pelle d’oca.

«Per tre anni, quando ero al Real Madrid, al minuto 7 sullo schermo vedevo apparire il volto di un campione come Juanito, morto giovanissimo per un incidente stradale. Ed era un momento emozionante. Sarebbe una maniera straordinaria per ricordare un uomo straordinario, che per Napoli e il Napoli ha sfidato senza paura tutto e tutto».P. Taormina (Il Mattino)