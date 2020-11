Diego Maradona jr: “Con te papà mi sentivo invincibile, sarai sempre il 10 del mio cuore”

Il figlio di Diego, Maradona jr scrive un messaggio pieno d’amore per il padre che non ha potuto raggiunge, affetto da Covid e impossibilitato a raggiungere l’Argentina per l’ultimo saluto: «Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile»: inizia così la lettera con la quale il figlio ha detto addio al papà. Era diventato forte il legame tra i due, si stavano riprendendo con gli interessi il conto salato presentato dalla vita in trent’anni: Diego ha sempre saputo di Diego, quando finalmente si sentito libero di scegliere, lo riconobbe. E da quel momento non si sono più lasciati: a Napoli in un’occasione, le altre volte in Argentina. Finalmente sorridenti, abbracciati: «Non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio. Quanto mi mancherà sedermi accanto a te e vedere insieme una partita del nostro Napoli». Una lettera affidata ai canali social ma non era questo l’intento ma per Diego jr è stato l’unico modo per consolarsi e per spedire un messaggio dall’altra parte dell’Oceano. In via di guarigione, era pronto a firmare le dimissioni e imbarcarsi sul primo volo per l’Argentina. Avrebbe vinto anche la diffidenza dei medici ma non il tempo: mancavano materialmente le ore per presentarsi puntuale al triste appuntamento della cerimonia d’addio. Ora sfila i ricordi degli ultimi incontri, sempre più intensi dei primi, quel desiderio fisico di un ultimo abbraccio anche per i suoi figli. «Mi sembra assurdo che dovranno crescere senza l’amore di un nonno così affettuoso. Ma ti prometto che saranno sempre con te, che ti difenderanno e ne saranno sempre orgogliosi».

L’addio straziante, testimone del perfetto amore tra un figlio e un padre. «Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerà fino al mio ultimo respiro. Aspettami e vienimi a prendere quando arriverà la mia ora perché ti ho sempre voluto al mio lato, perché un figlio con il padre accanto non ha paura di niente. Buon viaggio, 10 del mio cuore. Ti amo». Fonte: Il Mattino.