Daniele Adani: “Maradona? Non riuscirete ad infangare il suo nome, l’amore per il calcio vi spazzerà via”

La morte di Maradona ha scosso tutto il mondo, calcio compreso. Il commentatore di Sky ed ex calciatore di Inter, Brescia e Fiorentina Daniele Adani ricorda il campione argentino. “Diego andava a petto nudo e con la spada contro i fucili. Ha compiuto 60 anni e se ne è andato come voleva lui per amore del calcio. Ha spazzato via tutti, compreso i detrattori che oggi ne parlano male, solo per farsi pubblicità. Non ce la fate, il suo amore per questo vi spazzerà via”.

La Redazione