Conferenza stampa Paulo Fonseca: “A Napoli dovremo avere coraggio”

Domani si giocherà allo stadio San Paolo, il big-match valevole per la nona giornata tra il Napoli e la Roma. In conferenza stampa le parole del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. “Dzeko e Pellegrini? Sono pronti per la sfida di domani, stesso discorso vale per Ibanez e Mancini. A Napoli cercheremo di confermarci sul piano del gioco, come abbiamo fatto contro Juventus e Milan. A livello strategico l’abbiamo preparata bene, sarà una partita difficile, gli azzurri è una delle squadre più forte del campionato. Loro anche quando hanno perso hanno mostrato coraggio e pronta a ribaltare l’azione. Veretout? Tutti i calciatori sono importanti, non esistono titolari o riserve, mentre Mkhytaryan e Pedro hanno dato una mentalità vincente”.

La Redazione