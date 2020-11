Claudia e le figlie contente per quella maglia “che era quella giusta”

«La maglia del Napoli non poteva non esserci sul feretro di Maradona. L’ho portata quando ci siamo accorti che mancava e la signora Claudia, l’ex moglie di Diego, e le sue due figlie sono state contente di vederla». È stato l’Ambasciatore d’Italia in Argentina, Giuseppe Manzo, napoletano, a consegnare la numero 10 ai familiari di Maradona che poi, subito, l’hanno appoggiata sulla bara del Pibe de oro, nella Casa Rosada. «Mi contatta giovedì Alessandro Formisano, mi chiede se c’è la possibilità di intervenire. In ambasciata sappiamo che da lì a poche ore ci sarebbe stata la cerimonia funebre e quindi sono andato alla Casa Rosada. La camera ardente era sta messa a disposizione dal presidente della Repubblica, ma era la famiglia di Maradona che doveva autorizzare la posa della maglietta. Mi sono avvicinato alla signora Claudia per porgerle le condoglianze. Quando le ho detto della maglietta ha subito detto di si e una delle due figlie ha messo la maglia sulla bara del padre». La difficoltà maggiore è stata quella di trovare la maglietta giusta tra i tanti napoletani che vivono a Buenos Aires. Alla fine è arrivata quella con la scritta Buitoni e il tricolore sul petto. E la numero 10. «Era la maglia giusta».

“Accanto alle immagini straordinarie della passione degli argentini per Diego, le tv non fanno che mostrare anche le immagini di Napoli, dello stadio San Paolo. E questo sottolinea un rapporto autentico che c’è tra le due comunità, per questo forse hanno accettato di condividere l’amore per il figlio prediletto, non lo avrebbero fatto con nessun altro popolo. Sanno che il dolore dei napoletani è uguale al loro». L’ambasciatore Manzo ha poi aggiunto: “Mi ha emozionato il ricordo della signora Claudia e delle figlie che a sentire la parola Napoli hanno sorriso ricordando anni anche per loro meravigliosi».

