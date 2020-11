Questa mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica al San Paolo contro la Roma, fischio d’inizio alle ore 20,45. Per chi è sceso in campo lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa al campo 3 tra attivazione e torello. A seguire seduta tecnica ed esercitazioni. Terapie e lavoro tra campo e palestra per Osimhen, mentre seduta in campo, palestra e in parte in gruppo per Ospina.

Fonte: sscnapoli.it