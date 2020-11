Il giudice sportivo ha decretato ufficialmente la vittoria dell’Empoli sul Brescia per 3-0 a tavolino nella gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. I lombardi non si erano presentati al Castellani in seguito alla scoperta di quattro positivi nel gruppo squadra e ha preferito rinunciare alla trasferta.

Fonte: gianlucadimarzio.com