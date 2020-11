Covid-19 permettendo domenica tornerà in campo il Pomigliano femminile in campionato, dove affronterà in trasferta la Riozzese Como. Le campane affronteranno un avversario forte, che sa come giocare certe sfide, mentre le ragazze di Esposito cercano conferme. Fischio d’inizio domenica alle ore 14,30.

Fonte: Pomigliano calcio femminile facebook