Serie B – Chievo-Lecce: Falco nel recupero porta i giallorossi in vetta

CHIEVO-LECCE 1-2 Stepinski (L) 20′, Garritano (C) 22′, Falco (L) 93′

CHIEVO (4-4-2): Seculin, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali, Canotto (Rigione 91′), Palmiero (Zuelli 91′), Obi (Viviani 73′), Garritano, Fabbro (Bertagnoli 87′), Djordjevic (Margiotta 74′). A disposizione: Bragantini, Illanes, Rigione, Colley, Pavlev, Viviani, Zuelli, Bertagnoli, Grubac, Margiotta, Pucciarelli, D’Amico. Allenatore: Aglietti.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni (Zuta 55′), Tachtsidis, Paganini, Henderson (Majer 69′), Mancosu (Listowski 81′), Stepinski (Falco 69′), Coda (Pettinari 81′). A disposizione: Bleve, Vigorito, Monterisi, Gallo, Pierno, Zuta, Falco, Majer, Listowski, Maselli, Pettinari, Rodriguez. Allenatore: Corini.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Fabbro (C) 29′, Henderson (L) 32′, Cotali (C) 36′, Calderoni (L) 49′, Paganini (L) 66′, Lucioni (L) 77′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 6′ col colpo a botta sicura di Obi sul cross di Mogos ma Gabriel in volo respinge, al 20′ Coda serve alla perfezione Stepinski che di testa insacca per l’1-0 giallorosso. Passano 2 minuti e arriva il pareggio gialloblu col tiro al volo di Garritano che sfrutta l’assist di Palmiero, nel finale id tempo nessuna delle due squadre riesce a chiudere in vantaggio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1.

Secondo tempo. Nella ripresa Canotto dalla destra crossa per Fabbro che di testa manca il bersaglio non di molto, al 73′ Falco crossa per Coda che di testa tenta la girata aerea mancando l’angolino di un soffio. Nel finale arriva il nuovo vantaggio leccese col destro vincente di Falco che sfrutta un pallone vagante in area per regalare i 3 punti agli ospiti.

Classifica provvisoria

Lecce 18-Salernitana 17-Empoli 17-SPAL 15-Chievo 14*-Venezia 14-Frosinone 13-Cittadella 11*-Monza 10*-Brescia 9*-Pordenone 9-Cosenza 8-Pisa 7*-Reggina 7-Reggiana 7*-Vicenza 6**-Ascoli 5*-Entella 5-Pescara 4-Cremonese 3*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri