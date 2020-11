SERIE A – Napoli-Roma, designata la coppia di telecronisti di Sky

Domenica sera allo stadio San Paolo, tra non molto intitolato a Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Roma per la nona giornata di campionato. Non mancheranno le telecamere di Sky per questa importante sfida, designata la coppia di telecronisti.

Napoli-Roma

Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Massimo Ugolini e Paolo Assogna

Fonte: napolimagazine.com