Renato Zero:”Tutte le arti sono in lutto.Il calcio ha perso il suo campionissimo”

Il commento del cantante Renato Zero sulla scomparsa di Diego Armando Maradona:

Per Renato Zero tutte le arti sono in lutto:

«Il teatro ha perso Gigi Proietti, la musica Stefano D’Orazio, il calcio il suo campionissimo. E chiusi in casa non riusciamo nemmeno a dire quanto ci mancano».

«Apparteniamo a Diego, come lui apparteneva alla nostra città, i suoi gol sapevano e saprano di mare e tufo, come tutta la sua storia», ragiona Enzo Gragnaniello: «Ricordo di averlo incontrato grazie a Gianni Minà, per un programma sportivo in cui per ogni atleta chiamato in causa c’era un cantante. Eros Ramazzotti per Sara Simeoni, Georges Moustaki per Alain Prost, io per Maradona. Gli dedicai due pezzi, mi venne ad abbracciare subito dopo: ecco, lo vedi che gli abbracci tornano, che per me il ricordo di D10s è un abbraccio, qualcosa di cui oggi capiamo il valore visto che siamo costretti a negarcelo?».