Ranieri annulla lo show: “Sono distrutto, devastato. Scusate”

“Abbiate pietà di me. Scusate”. Non ce la fa, Massimo Ranieri. Sconvolto e distrutto dalla scomparsa di Diego Maradona, l’artista napoletano annulla la “prima” del suo nuovo show che avrebbe dovuto andare in onda ieri sera. Al posto dello spettacolo in prima serata del cantante e attore, l’emittente pubblica ha deciso di trasmettere un film documentario sulla vita del Pibe de Oro. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere della Sera che riporta le parole di Ranieri: “Per me è una giornata devastante, molto, molto difficile. Sono devastato dalla notizia della morte di Maradona”, ha spiegato il cantante dopo aver annullato anche la presentazione del suo nuovo album. “Sono distrutto dal dolore, mi ha segato le gambe. Ho sperato fosse una fake news”.