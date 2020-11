Nella giornata di ieri c’è stato un incontro in Lega calcio serie B in videoconferenza, per approvare il bilancio, ma non solo. Stabilita la data della ripartenza del campionato Primavera 2 che si era fermato a causa del Covid-19, con ogni probabilità sarà il 16 Gennaio del 2021 e poi terminare la stagione, dove vede il Napoli di Cascione tra le protagoniste.

Fonte: mondoprimavera.com