Pistocchi: “Napoli-Roma? Giallorossi molto pericolosi”

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

Napoli-Roma?

“Partita molto impegnativa contro un avversario che sta molto bene in campo. Fonseca è stato intelligente, ha cambiato passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 che è interessantissimo per come si sviluppa, specie a livello centrale. Mkhitaryan è esploso, ha grandi qualità, così come Pedro. La Roma è molto pericolosa, questa è una sliding doors per il Napoli. Contro Sassuolo e Milan il Napoli ha fatto degli errori ma non è mai stato messo sotto dal punto di vista del gioco. Si viene da una settimana di grande emozione. Credo che il modo migliore per celebrare Diego sia una grande prestazione, nello stadio che porterà il suo nome”.