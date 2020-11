Pistocchi: “Diego è eterno, ricordo l’intervista esclusiva a Siviglia”

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “La morte di Maradona dimostra che il calcio è molto più importante di quello che pensano gli intellettuali. Per loro è solo uno sport ma non è così. Basta vedere cosa è successo in Argentina e in tutto il mondo. Maradona è stato il migliore di tutti i tempi e ha dato al pubblico una gioia straordinaria. La frase di Guardiola era corretta: non importa quello che ha fatto della sua vita ma della nostra. Ora però è il momento di cambiare pagina. In un famoso film come Il Gladiatore, il protagonista dice che gli eroi muoiono ma l’eco delle loro gesta riecheggia nell’eternità. Diego è eterno”.

Intervista a Maradona?

“Fu un’esclusiva mondiale a Siviglia, stava per rientrare in Nazionale. Fu possibile farla grazie a Omar Sivori e Fernando Signorini. Fui felice, facemmo più di un’ora di intervista e Diego fece una cosa molto carina: mi diede il nome di un ristorante a Siviglia dove andare a mangiare, fu una serata bella. Quando portarono il conto, mi dissero che era stato già tutto pagato da Maradona. Era un bravo ragazzo e aveva un cuore grande”.