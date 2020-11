Qatar 2022: Ecco le date delle qualificazioni per gli azzurri

Ufficializzate dalla Fifa le fasce che accompagneranno il sorteggio per le qualificazioni europee a Qatar 2022. Estrazione in programma il 7 dicembre a Zurigo. Come noto l’Italia è testa di serie grazie all’ingresso tra le prime 10 del ranking. L’accesso alle Final Four di Nations League iscriverà gli Azzurri in un gruppo da 5 squadre e non 6.

URNA 1

Belgio

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

Italia

Croazia

Danimarca

Germania

Olanda

URNA 2

Svizzera

Galles

Polonia

Svezia

Austria

Ucraina

Serbia

Turchia

Slovacchia

Romania

URNA 3

Russia

Ungheria

Irlanda

Repubblica Ceca

Norvegia

Irlanda del Nord

Islanda

Scozia

Grecia

Finlandia

URNA 4

Bosnia

Slovenia

Montenegro

Macedonia del Nord

Albania

Bulgaria

Israele

Bielorussia

Georgia

Lussemburgo

URNA 5

Armenia

Cipro

Isole Far Oer

Azerbaigian

Estonia

Kosovo

Kazakistan

Lituania

Lettonia

Andorra

URNA 6

Malta

Moldavia

Liechtenstein

Gibilterra

San Marino

IL FUNZIONAMENTO DEL SORTEGGIO

In programma il 7 dicembre a Zurigo, il sorteggio coinvolgerà 55 Nazionali europee. Che verranno assegnate ad un girone in ordine alfabetico. Ordinatamente dal gruppo A al gruppo J a partire dalle teste di serie. Dal momento che l’urna 6 contiene solo 5 squadre. Queste verranno sorteggiate nella sesta posizione dai gironi F al J.

ITALIA IN UN GIRONE DA 5

Qualificata alle Final Four della Nations League 2020/21, l’Italia disputerà le ultime gare della competizione a ottobre 2021 con a Belgio, Francia e Spagna. Motivo per cui gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10, venendo inseriti in un girone da 5 squadre (indicati dal gruppo A all’E, con la quinta squadra assegnata dal sorteggio) VINCOLI NEL SORTEGGIO

Alcune Nazionali non possono essere sorteggiate nello stesso girone, incroci vietati dalla Fifa. È il caso di: Armenia – Azerbaigian

Gibilterra – Spagna

Kosovo – Bosnia

Kosovo – Russia

Ucraina – Russia Restrizioni previste per i luoghi invernali che coinvolgono 10 Nazionali. Per un massimo di due nello stesso girone. Bielorussia, Estonia, Isole Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina. Un tetto di due squadre è fissato per le trasferte dalla distanza eccessiva