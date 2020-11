Centrocampo – I voti de Il Mattino: Promossa a metà la mediana azzurra

Ecco i voti de Il Mattino al centrocampo azzurro. La coppia Demme-Bakayoko non sembra funzionare al meglio. L’ex Lipsia non riesce a mettersi particolarmente in mostra, mentre l’ex Chelsea (solita diga in mezzo al campo) prova a dettare i tempi.

5.5 DEMME

Suo il primo tiro verso la porta avversaria fuori non di molto: giro palla troppo in orizzontale con poche verticalizzazioni.

6 BAKAYOKO

Titolare in Europa League perchè sarà costretto a saltare per squalifica la sfida di domenica contro la Roma, suo un tentativo di testa troppo centrale. Il solito schermo protettivo fondamentale davanti alla difesa.