Martino: “Mkhitaryan è un campione, Dzeko non ha 90′ nelle gambe”

Giorgio Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “La Roma arriva a Napoli bene dal punto di vista dei risultati ma non troppo bene dal punto di vista fisico. Ieri in Europa League mancavano 5 difensori centrali. Non so se qualcuno potrà recuperare e sicuramente la situazione in difesa è di grande emergenza. Mkhitaryan è un campione, aveva sempre segnato anche in altre squadre. L’anno scorso ha pagato tanti infortuni, in questa stagione lo stiamo rivedendo come quando aveva lasciato un segno. Dzeko ha giocato già ieri, sia pure con molta cautela. Non avrà tutti i 90′ nelle gambe, così come anche Pellegrini. Quindi è probabile che entrambi saranno in partita ma non che giochino tutta la gara”.