Le pagelle azzurre: per Petagna ci vuole un’altra gara. Piacere rivedere molto meglio Ghoulam

Queste le valutazioni de Il Mattino

6.5 MERET

Sicuro in in un paio di uscite alte, respinge il tiro basso di e poi si ripete sul tentativo successivo nato da calcio d’angolo: due parate importanti sul finire del primo tempo su Loncar.

6.5 DI LORENZO

Precisi i suoi appoggi in uscita anche in situazioni non agevoli e con il pressing alto dei croati. Suo anche il primo tentativo pericoloso sventato dal portiere Nevistic.

6 MAKSIMOVIC

Ottima chiusura sul lanciatissimo Stefulj a centro area, intervento decisivo per evitare una conclusione da posizione pericolosissima

5.5 KOULIBALY

Errore in uscita in avvio che determina la prima incursione pericolosa del Rijeka con il tiro di Stefulj alto non di molto

5.5 GHOULAM

Torna titolare da terzino sinistro dopo più di un anno, l’ultima volta contro il Brescia a settembre 2019, la prima volta con Gattuso.

5.5 DEMME

Suo il primo tiro verso la porta avversaria fuori non di molto: giro palla troppo in orizzontale con poche verticalizzazioni.

6 BAKAYOKO

Titolare in Europa League perchè sarà costretto a saltare per squalifica la sfida di domenica contro la Roma, suo un tentativo di testa troppo centrale. Il solito schermo protettivo fondamentale davanti alla difesa.

6.5 POLITANO

Torna esterno destro nei tre alle spalle della punta centrale Petagna, varia la giocata accentrandosi sul sinistro ma anche puntando al fondo per il cross con il destro.

6.5 ZIELINSKI

Il polacco gioca trequartista, la prima volta in questo ruolo, un esperimento di Gattuso. Ottimo lo spunto che porta al gol azzurro, va via e la mette in mezzo forte e basso, un pallone insidiosissimo che provoca l’autogol di Anastasio.

5 ELMAS

Entra poco nel gioco in avvio il giovane macedone, poi comincia a toccare di prima non riesce mai realmente a incidere.

5 PETAGNA

Il primo tiro è centrale, gli arrivano pochi palloni puliti e nessun cross da poter girare di testa. Inoffensivo mai pericoloso. Fallisce di piatto da posizione favorevole a centro area.

6.5 LOZANO

il messicano entra e si piazza a destra, ottimo un suo recupero difensivo con un rincorsa a tutto campo: colpisce dopo pochi minuti dal suo ingresso.

6 INSIGNE

Il capitano subito decisivo con l’intuizione per Lozano.

6 MERTENS

Entra da trequartista in appoggio a Petagna, dopo il ritorno da centravanti contro il Milan.