Vitali (ag. Kumbulla): “A gennaio il Napoli aveva espresso un forte interesse”

Gianni Vitali, agente tra gli altri di Marash Kumbulla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete: “Purtroppo non potrà giocare contro il Napoli però gli avrebbe fatto sicuramente piacere. Il Napoli aveva espresso un forte interesse per lui a gennaio ma non si era pronti per decidere il futuro, il Napoli è stato vicino ma poi anche il COVID-19 ha cambiato le panoramiche di mercato. Ora è alla Roma, club nel quale si trova veramente benissimo. Il lavoro portato avanti da Juric nella scorsa stagione è stato fantastico, normale quindi vista l’annata passata del Verona che alcuni siano stati oggetto di interesse. Giuntoli è sicuramente un uomo mercato di alto livello”.

Metamorfosi della Roma?

“Si tratta di una squadra forte e ben costruita, ha un mix di giocatori forti e di esperienza. Ha dei giocatori come Veretout che sono bravissimi, è molto forte dietro, una squadra completa. Non mi sorprende a livello tecnico l’andamento della Roma. Fonseca ha dei grandi meriti, non è mai facile fare bene come sta facendo lui, anche perché Roma è una piazza importante ma delicata”.

Rrahmani?

“Non so se si stanno sentendo con Marash, sicuramente qualche messaggio lo avranno scritto. Senza minuti con il Napoli? L’anno scorso ha fatto strabene, ora è in una squadra in cui ci sono concetti di gioco diversi e con dei centrali davanti già collaudati. Il giocatore è valido, potrà dare una mano al Napoli”.