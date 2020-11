I voti secondo il Mattino della difesa azzurra contro il Rijeka

I voti della difesa azzurra secondo il Mattino, nella sfida di Europa League contro il Rijeka.

6.5 MERET

Sicuro in in un paio di uscite alte, respinge il tiro basso di e poi si ripete sul tentativo successivo nato da calcio d’angolo: due parate importanti sul finire del primo tempo su Loncar.

6.5 DI LORENZO

Precisi i suoi appoggi in uscita anche in situazioni non agevoli e con il pressing alto dei croati. Suo anche il primo tentativo pericoloso sventato dal portiere Nevistic.

6 MAKSIMOVIC

Ottima chiusura sul lanciatissimo Stefulj a centro area, intervento decisivo per evitare una conclusione da posizione pericolosissima

5.5 KOULIBALY

Errore in uscita in avvio che determina la prima incursione pericolosa del Rijeka con il tiro di Stefulj alto non di molto

5.5 GHOULAM

Torna titolare da terzino sinistro dopo più di un anno, l’ultima volta contro il Brescia a settembre 2019, la prima volta con Gattuso.