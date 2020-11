Gennaro Gattuso: “Vincere un trofeo e dedicarlo a Maradona”

Nella serata più difficile per la città e la squadra partenopea, arriva un successo che porta i ragazzi di Gattuso al primo posto in classifica. Le parole del mister in conferenza stampa. “Abbiamo vinto la partita in una serata triste, vista la scomparsa di Diego. Lui non era solo un calciatore del Napoli, ma anche un simbolo che ha dato tanto alla gente partenopea, vorremmo vincere in trofeo e dedicarlo a lui. La partita? Sicuramente abbiamo fatto meglio della gara in Croazia, anche se abbiamo commesso diversi errori. Adesso pensiamo alla Roma e alle sfide successive. Napoli sembra il Brasile, persone calorose e ottimo cibo. Diego? Se ne parlerà sempre in città, io ci ho spesso parlato ed era una persona straordinaria, unica nel suo genere”.

La Redazione