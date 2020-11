[Formazioni] Napoli/Roma, in campo l’ex Manolas. Dubbi in difesa per Fonseca

Dopo i successi contro Rijeka e Cluji, Napoli e Roma, ora si potranno concentrare in vista del big-match di domenica sera allo stadio San Paolo. Gli azzurri punteranno di nuovo sull’undici base, ad eccezione di Osimhen infortunato e dello squalificato Bakayoko. In difesa di nuovo Manolas e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme. Sulla trequarti Elmas in vantaggio su Zielinski, Lozano, Insigne e Mertens a completare l’attacco. In casa giallorossa il dubbio è in difesa, Fonseca spera di recuperare uno tra Mancini e Ibanez, mentre in attacco spazio a Dzeko recuperato dal Covid-19.

Fonte: Corriere dello Sport