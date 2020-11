Fonseca è già in porto:  «E ora sotto col Napoli, sarà bello giocare nello stadio di Diego»

Fonseca ha ritrovato Dzeko e può trasferirsi a Napoli per la grande sfida di domenica sera con l’animo in pace: da qui a febbraio potrà pensare solo al campionato e, più avanti, alla Coppa Italia.

Peccato che in questa trasferta stranissima, senza giornalisti al seguito, l’allenatore possa rispondere solo a poche domande inviate dallo studio di Sky, titolare dei diritti sull’Europa League. «Sono molto soddisfatto – ha chiarito Fonseca -. La squadra ha dimostrato di saper fare il suo dovere, tra tante difficoltà. Ho visto personalità e carattere anche da parte di chi ha giocato fuori ruolo. Tutti hanno fatto una buona partita. E così ci siamo qualificati. Ma non mi accontento: dobbiamo ancora conquistare il primo posto nel girone». E ora sotto con il Napoli: «Fin qui non ci ho pensato, perché mi interessava solo battere il Cluj. Ma sarà certamente suggestivo entrare al San Paolo in questa settimana così particolare. Per me che sono cresciuto nel mito di Maradona, andare a Napoli proprio adesso sarà particolare. La sua perdita è un grande dispiacere per chiunque sia innamorato del calcio».

Roberto Maida (Cds)